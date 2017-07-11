logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

История во всем – от доспехов до обеда: в Выбутах прошел фестиваль «Хельга»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.07.2017 11:55

Псковичи и гости города смогли окунуться в быт раннего средневековья. В поселке Выбуты, на родине княгини Ольги, прошел традиционный военно-исторический фестиваль "Хельга" при финансовой поддержке администрации Псковской области. Реконструкторы из разных городов России встретились, чтобы показать, как жили люди в ту непростую эпоху битв и сражений.

Дина Перевозчикова, Юрий Ильин

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Витрум
Россия 1
Хлебосол
Авто-трэвл
Россия 24
соавтор
Радио России Радио Маяк
Kinza
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6