История во всем – от доспехов до обеда: в Выбутах прошел фестиваль «Хельга»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.07.2017 11:55

Псковичи и гости города смогли окунуться в быт раннего средневековья. В поселке Выбуты, на родине княгини Ольги, прошел традиционный военно-исторический фестиваль "Хельга" при финансовой поддержке администрации Псковской области. Реконструкторы из разных городов России встретились, чтобы показать, как жили люди в ту непростую эпоху битв и сражений.

Дина Перевозчикова, Юрий Ильин