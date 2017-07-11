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Победителем ралли «Девятьсот озер» стал экипаж из Петербурга

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.07.2017 11:25

Вторыми к финишу пришли их коллеги из Северной столицы, третьими стали москвичи. Псковские гонщики выступили достойно, но без призовых мест. Соревнования проходили в Опочецком районе.

В них приняли участие около сорока экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Подольска, Нижнего Новгорода, Ярославля, городов Московской и Ленинградской областей, Белоруссии. Спортсмены преодолели больше двухсот пятидесяти километров, из них восемьдесят три - это скоростные участки. Многие экипажи сошли с дистанции. Добавим, что название гонка получила за обилие озёр, расположенных в районе её проведения.

Татьяна Борисова

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