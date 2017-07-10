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Малый бизнес Псковской области не сможет платить зарплату по новому МРОТ

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.07.2017 17:41

Малый бизнес Псковской области пока не готов присоединиться к региональному соглашению по минимальному размеру оплаты труда. К такому выводу пришли сегодня участники собрания псковского отделения Союза промышленников и предпринимателей России.

Напомним, документ, о котором идет речь, подписан областными властями и общественниками в декабре прошлого года; в нем говорится, что зарплата работников внебюджетной сферы должна составлять чуть менее одиннадцати с половиной тысяч рублей. Пока, как отметили присутствующие, достичь этой планки - невозможно. Связано это с понесенными предпринимателями затратами по обновлению кассового оборудования, а также с различием прибыли коммерсантов в районах по сравнению с Псковом и Великими Луками: они просто не смогут выплачивать более высокую зарплату работникам и при этом не обанкротиться. Как отметил депутат Госдумы и руководитель псковского отделения РСПП Александр Козловский, необходимо разработать дополнительные меры поддержки для бизнесменов, чтобы последние свои затраты на заработную плату сотрудникам могли компенсировать. Кроме того, следует активнее рассказывать о налоговых льготах, предусмотренных для малого бизнеса в Псковской области.

Виктория Парфенова
 

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