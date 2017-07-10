Сегодня не стало известного псковского краеведа Натана Левина

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.07.2017 17:27

Ему было восемьдесят восемь, в последнее время он находился в больнице из-за проблем со здоровьем. Натан Феликсович родился в Пскове. Всю жизнь увлекался историей родного города, особенно дореволюционным периодом. Он установил юбилейные даты ряда предприятий, учреждений, памятных мест города.

Натан Левин - автор около пятисот краеведческих статей. А собранные им открытки с видами дореволюционного Пскова вошли в специальные альбомы и краеведческие книги. В 2008 году Натану Левину было присвоено звание «Почётного гражданина города Пскова».

Кирилл Радион