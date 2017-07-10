Сегодня не стало известного псковского краеведа Натана Левина

Ему было восемьдесят восемь, в последнее время он находился в больнице из-за проблем со здоровьем. Натан Феликсович родился в Пскове. Всю жизнь увлекался историей родного города, особенно дореволюционным периодом. Он установил юбилейные даты ряда предприятий, учреждений, памятных мест города.
Натан Левин - автор около пятисот краеведческих статей. А собранные им открытки с видами дореволюционного Пскова вошли в специальные альбомы и краеведческие книги. В 2008 году Натану Левину было присвоено звание «Почётного гражданина города Пскова».
Кирилл Радион
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Июль 2017
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