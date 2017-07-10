О современных стройотрядах говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 11 июля с 7.20

«Яростный стройотряд» … Слова этой песни в своё время символизировали успешный труд и романтику студенческих строительных отрядов. Как изменило их время? Где востребованы сегодня эти отряды?
На наши вопросы ответит гость «Стартовой площадки» - заместитель председателя Совета Псковского регионального молодёжного общественного движения «Союз студенческих отрядов» - Дмитрий Михайлов.
Слушайте 11 июля с 7.20 на "Радио России-Псков".
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