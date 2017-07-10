Нужно ли ограничить скрытую рекламу алкоголя? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (10 июля) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.07.2017 16:51

Министерство здравоохранения предложило ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, когда спиртное или его логотипы показывают в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях.

Предложения об этом содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую согласовывают с другими министерствами. Возможно ли полностью убрать рекламу алкоголя, как к этому относятся врачи, деятели искусства и обычные обыватели, расскажем в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (10 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».