В силу вступили новые правила перевозки детей. Как встретили нововведения псковичи?

Сегодня в России вступили в силу новые правила перевозки в автомобилях. Они обязывают усаживать детей в возрасте до семи лет в автокресла. Детей с семи до одиннадцати лет включительно — пристёгивать ремнями безопасности во время перевозки на заднем сиденье и обязательно автокресло, если они едут спереди.
Кроме того, Кабмин запретил оставлять детей дошкольного возраста в машине без присмотра совершеннолетних. Напомним, ранее правила дорожного движения разрешали перевозить детей до двенадцатилетнего возраста, используя средства, позволяющие пристегнуть ребёнка с помощью предусмотренных конструкцией машины ремней безопасности. Однако проведённые испытания показали, что только детские кресла обеспечивают должный уровень защиты. Автолюбители встретили нововведения неоднозначно – для тех, у кого уже есть кресло, никаких проблем нет, а тем, кто пользовался альтернативными устройствами, на кресло придется раскошелиться.
Андрей Удалов
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