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Шесть кандидатов претендуют на мандат депутата от избирательного округа №8 в Великих Луках

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.07.2017 15:06

Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу №8 в Великих Луках. Там пройдут дополнительные выборы депутата Псковского областного собрания. На вакантный мандат претендуют шесть человек, самовыдвиженцев нет.

Выдвижение остальных кандидатов во всех районах области будет завершено через десять дней, после чего начнется их регистрация. Всего в Единый день голосования – 10 сентября - пройдут тридцать восемь избирательных компаний. В них примут участие рекордное количество политических партий - тринадцать. На данный момент выдвинуто почти 300 кандидатов в депутаты на все мандаты.

Екатерина Давыдова

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