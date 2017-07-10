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Глава Гдовского района Михаил Разумнов подает в отставку

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.07.2017 14:41

Глава Гдовского района Михаил Разумнов написал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом сообщили в территориальной избирательной комиссии района. О причинах пока не сообщается.

Напомним, в конце прошлого года в отношении Разумнова было возбуждено уголовное дело за незаконную продажу участка фирме его жены. Ранее прокуратура региона признала в сделке грубые нарушения земельного и антикоррупционного законодательства и внесла в Гдовское районное собрание представления о досрочной отставке главы района. Депутаты тогда его отклонили.

Кирилл Радион

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