Пять маленьких лебедят остались без родителей в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.07.2017 14:36

По словам местных жителей, взрослые лебеди или погибли сами, или их убили неизвестные люди. Малыши кучкой плавают в пруду, поедают водоросли и зелень. На место сегодня приехали неравнодушные псковичи, чтобы подкормить птенцов.

Они увидели призыв о помощи в соцсетях. Руководитель питомника "Птичий дворик" Геннадий Мельниченко предложил не вылавливать лебедят. Они уже достаточно взрослые и способны выжить в природе. Но их обязательно нужно подкармливать - только не хлебом - он опасен для птиц. Можно заваривать любую крупу, кроме перловой.

Иван Павлов

