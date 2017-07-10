Пять маленьких лебедят остались без родителей в Пскове

По словам местных жителей, взрослые лебеди или погибли сами, или их убили неизвестные люди. Малыши кучкой плавают в пруду, поедают водоросли и зелень. На место сегодня приехали неравнодушные псковичи, чтобы подкормить птенцов.
Они увидели призыв о помощи в соцсетях. Руководитель питомника "Птичий дворик" Геннадий Мельниченко предложил не вылавливать лебедят. Они уже достаточно взрослые и способны выжить в природе. Но их обязательно нужно подкармливать - только не хлебом - он опасен для птиц. Можно заваривать любую крупу, кроме перловой.
Иван Павлов
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Июль 2017
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