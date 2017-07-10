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С сегодняшнего дня детей до 7 лет можно перевозить в автомобиле только в детском кресле

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.07.2017 12:49

Детей до семи лет теперь можно перевозить в автомобиле только в детском кресле. Сегодня вступает в силу соответствующее постановление правительства. Детей от семи до двенадцати лет можно будет перевозить в машине без кресел, с ремнями безопасности, правда, только на заднем сидении.

На переднем сидении - детское кресло обязательно для всех. Также запрещено теперь оставлять малышей до семи лет одних в машине. В Пскове инспекторы ГИБДД довольно часто фиксируют нарушения, связанные с перевозкой детей. Только за последний месяц задержано шестьдесят семь нарушителей. Сумма штрафа с введением новых правил не изменится и, по-прежнему, составит три тысячи рублей.

Татьяна Борисова
 

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