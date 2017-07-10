В Пскове сегодня начнётся ремонт улицы Некрасова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.07.2017 12:27

Приведут в порядок почти четыреста метров дорожного полотна на участке от Карла Маркса до улицы Воровского. Здесь демонтировали старый бордюрный камень, стоит вопрос замены канализационных люков. В ближайшие дни рабочие приступят к фрезерованию верхнего слоя асфальта.

В этом году в Пскове отремонтируют одиннадцать километров дорог, среди них улицы Советской Армии, Льва Толстого, Шестака, 128-й Стрелковой дивизии.

Татьяна Борисова