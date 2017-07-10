В Пскове сегодня начнётся ремонт улицы Некрасова

Приведут в порядок почти четыреста метров дорожного полотна на участке от Карла Маркса до улицы Воровского. Здесь демонтировали старый бордюрный камень, стоит вопрос замены канализационных люков. В ближайшие дни рабочие приступят к фрезерованию верхнего слоя асфальта.
В этом году в Пскове отремонтируют одиннадцать километров дорог, среди них улицы Советской Армии, Льва Толстого, Шестака, 128-й Стрелковой дивизии.
Татьяна Борисова
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Июль 2017
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