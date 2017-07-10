Возможная причина пожара в доме на улице Звездной в Пскове - поджог автомобиля

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.07.2017 12:22

Возможной причиной пожара в доме на улице Звездной в Пскове стал поджог легкового автомобиля, припаркованного у подъезда. Такие предварительные данные сообщили в региональном управлении МЧС. Напомним, в минувшее воскресенье ночью во дворе загорелась иномарка, огонь перекинулся на балконы подъезда с первого по третий этаж.

По информации МЧС, пожарные прибыли на место через девять минут после сообщения о возгорании. Одновременно с тушением автомобиля и балконов огнеборцы обследовали подъезд и эвакуировали жильцов дома. Для проверки квартир, хозяева которых не открыли дверь, была задействована лестница. К счастью, никто из людей не пострадал, всего было эвакуировано пятнадцать человек. Для ликвидации пожара было привлечено шесть единиц техники и тринадцать человек личного состава. На место происшествия были вызваны дознаватели, по предварительным данным автомобиль загорелся от занесения постороннего источника огня. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Псковской области Андрея Никулина, на данный момент сотрудниками полиции проводится работа по уточнению и выяснению причины данного пожара.

Ирина Коваленко