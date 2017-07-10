В День семьи, любви и верности псковичи увидели постановку домашнего театра «Колыбель»

День семьи, любви и верности псковичи отметили в сквере у галереи "Музей моего дома". Гости праздника увидели постановку домашнего театра "Колыбель", вместе с актерами познакомились со старыми русскими традициями и разучили много новых игр для всей семьи.
Особенность этого театра в том, что реквизит и куклы для каждого представления делаются вручную, причем участие в их создании принимают и дети. Такой досуг, уверены организаторы, объединяет всех членов семьи и любой праздник делает особенным.
Дина Перевозчикова
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6