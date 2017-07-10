В День семьи, любви и верности псковичи увидели постановку домашнего театра «Колыбель»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.07.2017 12:04

День семьи, любви и верности псковичи отметили в сквере у галереи "Музей моего дома". Гости праздника увидели постановку домашнего театра "Колыбель", вместе с актерами познакомились со старыми русскими традициями и разучили много новых игр для всей семьи.

Особенность этого театра в том, что реквизит и куклы для каждого представления делаются вручную, причем участие в их создании принимают и дети. Такой досуг, уверены организаторы, объединяет всех членов семьи и любой праздник делает особенным.

Дина Перевозчикова