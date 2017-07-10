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Под Островом реконструкторы воссоздали бой Великой Отечественной войны - «Прорыв линии "Пантера"»

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.07.2017 11:58

Под Островом прошёл фестиваль «Прорыв линии "Пантера"». Двести реконструкторов из России и ближнего зарубежья показали зрителям одну из битв Великой Отечественной войны. Танки и бронеавтомобили, артиллерия и пехота: бой, о котором рассказали реконструкторы - не такой известный, как Курская дуга или оборона Бресткой крепости, но именно из таких битв складывалась победа.

Регина Кадырова, Алекснадр Калинин

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