Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.07.2017 11:58

Под Островом прошёл фестиваль «Прорыв линии "Пантера"». Двести реконструкторов из России и ближнего зарубежья показали зрителям одну из битв Великой Отечественной войны. Танки и бронеавтомобили, артиллерия и пехота: бой, о котором рассказали реконструкторы - не такой известный, как Курская дуга или оборона Бресткой крепости, но именно из таких битв складывалась победа.

Регина Кадырова, Алекснадр Калинин