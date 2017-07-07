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Интервью с начальником Государственного управления образования Псковской области Александром Седуновым. Смотрите сегодня (7 июля) на канале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.07.2017 17:44

Каковы предварительные итоги сдачи ЕГЭ в Псковской области? И чем существенно отличается новая школа в Борисовичах от остальных школ? Об этом и не только в интервью на телеканале "Россия 24". В нашей студии -  начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Смотрите сегодня (7 июля) на канале «Россия 24» в 19.45.

 

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