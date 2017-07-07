Четыре псковские семьи сегодня в торжественной обстановке получили сертификаты на материнский капитал

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.07.2017 22:34

Четыре псковские семьи сегодня были вознаграждены за любовь и верность. В преддверии дня Петра и Февронии, покровителей семейных уз, им вручили сертификаты на материнский капитал. Всего в этом году в Пскове и Псковском районе материнский капитал на второго ребёнка получили шестьсот тридцать девять семей.

Свой сертификат на сумму более четырёхсот пятидесяти тысяч рублей мамы и папы могут потратить на улучшение жилищных условий, обучение ребёнка или даже перевести средства на накопительный пенсионный счет. Оформлением сертификатов на материнский капитал занимается Пенсионный фонд. Сейчас самый простой способ отправить заявку - воспользоваться сайтом Госуслуг, - объясняют специалисты. Матпомощь обратившимся семьям, обычно выдают в течение полугода после рождения ребенка. Глава города Иван Цецерский сегодняшним получателям сертификатов напомнил: при рождении третьего ребёнка псковичи могут претендовать на земельный участок и региональную выплату в размере ста тысяч рублей.

Регина Кадырова