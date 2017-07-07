Где и какую ловить рыбу, и как это делать правильно? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 10 июля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.07.2017 16:56

В предстоящие выходные пройдет самый известный рыбацкий праздник - День рыбака. На берегах псковских озер и рек соберутся любители рыбной ловли.

Где и какую ловить рыбу, и как это делать правильно, по закону, обсуждаем в эфире «Стартовой площадки» с гостями - начальником отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александром Посадским и тренером и основателем женской спортивной рыболовной команды – Олегом Новоселовым.

Слушайте 10 июля с 7.20 на "Радио России-Псков". Присоединяйтесь к нашему разговору по телефону прямого эфира 66-27-47, рассказывайте ваши истории о рыбалке, делитесь своими секретами рыбной ловли, высказывайте свое мнение по поводу нового закона об ограничении любительского лова.