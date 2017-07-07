В Пскове торжественно открыли памятную доску писателю Олегу Калкину

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.07.2017 15:09

Сегодня в Пскове торжественно открыли памятную доску Олегу Калкину. Её разместили на доме на улице Гражданской, где с 2001 года жил Олег Андреевич - известный писатель, журналист, краевед, историк. На церемонию собрались родственники, друзья и коллеги Олега Калкина. Большую часть своей жизни он посвятил исследованию белого движения.

В Пскове писатель работал на областном радио, вёл передачи, публиковал книги и статьи в периодических изданиях. Олег Калкин стал инициатором и организатором проведения двух международных научно-исторических конференций на тему "Белое движение на Северо- Западе и судьбы его участников". Сегодня в историко-краеведческой библиотеке в Пскове открылась восьмая конференция Калкинских чтений. В этом году она посвящена гражданской войне. С докладами по теме выступают историки и краеведы из Пскова, Санкт- Петербурга, Москвы, Латвии и Эстонии. Также на встрече присутствуют родственники участников белого движения. Так, например, благодаря исследованиям Олега Калкина Антонина Семенова узнала о судьбе своего отца, арестованного в сороковом году.

Ирина Коваленко