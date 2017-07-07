В Псковской области завершаются командно-штабные учения ВДВ

В Псковской области сегодня завершаются командно-штабные учения Воздушно-десантных войск. На полигоне в Стругах Красных батальонно-тактическая группа отрабатывала маневренную оборону.
Десантники ивановской дивизии провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок и боевых машин с использованием реактивных штурмовых гранат и стрелкового оружия. Напомним, в командно-штабном учении задействованы сразу несколько соединений - около двух с половиной тысяч человек: ивановская дивизия и ульяновская бригада ВДВ были переброшены на западные границы авиацией, а обеспечивала проведение манёвров на своей базе псковская дивизия. Как отметил начальник штаба, первый заместитель командующего ВДВ РФ, генерал-лейтенант Николай Игнатов, батальонно-тактическая группа действовала уверенно, действия командного и личного составов можно оценить на «хорошо».
Андрей Удалов
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