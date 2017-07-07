logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

В Псковской области завершаются командно-штабные учения ВДВ

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 07.07.2017 14:53

В Псковской области сегодня завершаются командно-штабные учения Воздушно-десантных войск. На полигоне в Стругах Красных  батальонно-тактическая группа отрабатывала маневренную оборону.

Десантники ивановской дивизии провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок и боевых машин с использованием реактивных штурмовых гранат и стрелкового оружия. Напомним, в командно-штабном учении задействованы сразу несколько соединений - около двух с половиной тысяч человек: ивановская дивизия и ульяновская бригада ВДВ были переброшены на западные границы авиацией, а обеспечивала проведение манёвров на своей базе псковская дивизия. Как отметил начальник штаба, первый заместитель командующего ВДВ РФ, генерал-лейтенант Николай Игнатов, батальонно-тактическая группа действовала уверенно, действия командного и личного составов можно оценить на «хорошо».

Андрей Удалов

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

соавтор
Kinza
Витрум
Россия 24
Россия 1
Хлебосол
Радио России Радио Маяк
Авто-трэвл
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6