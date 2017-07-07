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В Псковской области завершается весенний призыв

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.07.2017 12:57

Больше пятидесяти псковских призывников проводили на военную службу. В регионе завершается весенняя призывная кампания. Всего за этот период служить отправились более девятисот молодых ребят. Этот год они проведут в частях Западного военного округа. Как правило, это Московская, Ленинградская, Курская, Орловская области.

Сто тридцать призывников будут проходить военную службу на Псковщине. Уже традиционно, по итогам призывной кампании Псковская область вошла в число лучших субъектов Российской Федерации. Кроме этого, по категории годности будущих солдат регион занимает лидирующую позицию по стране. На призывном пункте ребята получили военную форму, банковские карты, карточки личных данных и уже сегодня они отправятся к месту службы.

Татьяна Борисова
 

 

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