Полиция разыскивает водителя на красном автомобиле, сбившего мальчика-велосипедиста

Автомобиль, который сбил подростка в Псковском районе, был красного цвета, двигался со стороны Порхова
и должен иметь характерные повреждения лакокрасочного покрытия. Эти новые подробности громкого ДТП появились на сайте УМВД.
Напомним, авария произошла 3 июля на Ленинградском шоссе, при повороте на Порхов. Неустановленный водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста. От удара тот потерял сознание. Мужчина перенёс пострадавшего на обочину, после чего с места преступления скрылся. Мальчик лежал на земле, пока его не обнаружили сотрудники полиции. Всех, кто обладает информацией о ДТП или местонахождении виновника, просят позвонить по телефонам 676-872, 676-801, 59-33-10, 8 (953) 237-83-27.
Кирилл Радион
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