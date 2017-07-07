Полиция разыскивает водителя на красном автомобиле, сбившего мальчика-велосипедиста

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.07.2017 12:40

Автомобиль, который сбил подростка в Псковском районе, был красного цвета, двигался со стороны Порхова

и должен иметь характерные повреждения лакокрасочного покрытия. Эти новые подробности громкого ДТП появились на сайте УМВД.

Напомним, авария произошла 3 июля на Ленинградском шоссе, при повороте на Порхов. Неустановленный водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста. От удара тот потерял сознание. Мужчина перенёс пострадавшего на обочину, после чего с места преступления скрылся. Мальчик лежал на земле, пока его не обнаружили сотрудники полиции. Всех, кто обладает информацией о ДТП или местонахождении виновника, просят позвонить по телефонам 676-872, 676-801, 59-33-10, 8 (953) 237-83-27.

Кирилл Радион