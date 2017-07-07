«Под одну гребенку»: жителям Плюсского района приходят квитанции с несуществующими услугами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.07.2017 12:31

В Плюсском районе разгорелся конфликт между жильцами многоквартирных домов и управляющей компанией "Наш дом". Население не спешит оплачивать выставляемые счета, аргументируя это тем, что часть услуг, обозначенных в квитанциях, попросту не предоставляются. С некоторыми из домов договоры на управление компанией до сих пор не заключены. При этом часть жильцов уверена, что "под крыло" управляющей организации их перевели и вовсе незаконно. Расставить все точки над i население, администрация и управляющая компания попытались на сходе граждан.

Ирина Коваленко, Иван Лопаев