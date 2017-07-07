Жители улицы Лепешинского жалуются на ужасное состояние детской площадки

Жители района улицы Лепешинского в Пскове жалуются на состояние детской площадки во дворе дома №10. По словам населения, городские власти обещали установить новую площадку, но на территории до сих пор стоят старые качели и турники.
Главная проблема в том, что пользоваться оборудованием совершенно невозможно хотя бы потому, что у качелей попросту отсутствуют сиденья. Кроме того, площадка небезопасна, так как не ограждена от проезжающих машин. Заметим, покрасить при этом имущество не забыли.
Ирина Коваленко
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6