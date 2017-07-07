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Жители улицы Лепешинского жалуются на ужасное состояние детской площадки

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.07.2017 12:15

Жители района улицы Лепешинского в Пскове жалуются на состояние детской площадки во дворе дома №10. По словам населения, городские власти обещали установить новую площадку, но на территории до сих пор стоят старые качели и турники.

Главная проблема в том, что пользоваться оборудованием совершенно невозможно хотя бы потому, что у качелей попросту отсутствуют сиденья. Кроме того, площадка небезопасна, так как не ограждена от проезжающих машин. Заметим, покрасить при этом имущество не забыли.

Ирина Коваленко

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