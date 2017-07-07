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«Псковавтотранс» отменит автовокзальный сбор

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.07.2017 11:56

С пассажиров, пользующихся услугами «Псковавтотранса» больше не будут взимать автовокзальный сбор. Напомню, в прошлом году граждане обратились в Роспотребнадзор с жалобой. Была проведена проверка, которая установила, что автовокзальный сбор не предусмотрен действующим законодательством и ущемляет права потребителей.

«Псковавтотранс» был привлечён к административной ответственности, однако пытался отстоять своё право взимать сбор в арбитражном суде. Тот, в свою очередь, поддержал позицию Роспотребнадзора. С июля автовокзальный сбор взиматься не должен.

Кирилл Радион

 

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