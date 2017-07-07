«Псковавтотранс» отменит автовокзальный сбор

С пассажиров, пользующихся услугами «Псковавтотранса» больше не будут взимать автовокзальный сбор. Напомню, в прошлом году граждане обратились в Роспотребнадзор с жалобой. Была проведена проверка, которая установила, что автовокзальный сбор не предусмотрен действующим законодательством и ущемляет права потребителей.
«Псковавтотранс» был привлечён к административной ответственности, однако пытался отстоять своё право взимать сбор в арбитражном суде. Тот, в свою очередь, поддержал позицию Роспотребнадзора. С июля автовокзальный сбор взиматься не должен.
Кирилл Радион
|
Июль 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6