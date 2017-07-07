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Андрей Турчак посетил детский летний лагерь в Печорском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.07.2017 11:50

Одиннадцать с половиной тысяч детей уже отдохнули в оздоровительных летних лагерях в Псковской области. С организацией отдыха в лагере "Стремительный" в Печорском районе познакомился губернатор Андрей Турчак. Он осмотрел жилые корпуса, столовую, клуб. В этом году здесь обновился медпункт, появилась новая беседка.

В нескольких корпусах рабочие заменили окна. Этот лагерь - один из самых популярных в нашей области, одновременно в смену здесь отдыхают 240 детей. В "Стремительном" воспитателями работают опытные педагоги, а вожатыми - студенты вузов Пскова и Петербурга.

Андрей Турчак активно влился в лагерную жизнь - стал руководителем жюри конкурса "Моя Россия - моя страна", наградил победителей и присоединился вместе с уполномоченной по правам ребёнка Натальей Соколовой к массовому детскому танцу.

Иван Павлов
 

 

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