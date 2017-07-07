Футболист и художник, четырнадцатилетний Дима, мечтает обрести родителей

Герой рубрики «Хочу домой» - четырнадцатилетний Дима. Спокойный, уравновешенный парень, который хочет стать профессиональным футболистом. Вот только мечта вряд ли осуществится, если у него не появятся родители. Сейчас Дима воспитывается в Центре, откуда недавно в семью забрали двух детей, Серёжу и Васю. Они также были героями нашей программы.
Лариса Чурикова, Юрий Павкин
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Июль 2017
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