Футболист и художник, четырнадцатилетний Дима, мечтает обрести родителей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.07.2017 11:38

Герой рубрики «Хочу домой» - четырнадцатилетний Дима. Спокойный, уравновешенный парень, который хочет стать профессиональным футболистом. Вот только мечта вряд ли осуществится, если у него не появятся родители. Сейчас Дима воспитывается в Центре, откуда недавно в семью забрали двух детей, Серёжу и Васю. Они также были героями нашей программы.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин