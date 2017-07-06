Уголовное дело за растрату заведено на гендиректора «Псковавиа»

По постановлению псковского транспортного прокурора он был привлечен к административной ответственности за то, что работникам задерживают зарплату. Штраф в размере десяти тысяч рублей руководитель оплатил, но не из своего кошелька, а используя денежные средства "Псковавиа".
Материалы проверки были направлены в следственный отдел псковского линейного отдела МВД России на транспорте, который и возбудил уголовное дело.
Кирилл Радион
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Июль 2017
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