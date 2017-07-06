Показ полнометражного анимационного фильма "Сказ о Петре и Февронии" стартует сегодня в российских кинотеатрах. Посмотреть его можно и в Пскове. Прокат приурочен к десятилетию всероссийского Дня семьи, любви и верности. Его отмечают восьмого июля.
Фильм создан по технологии рисованной анимации. В нем прозвучит новая песня в исполнении народной артистки России Валерии. Бюджет картины составил пять миллионов долларов.
Надежда Прыгина
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Июль 2017
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