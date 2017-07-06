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В российский прокат вышел мультфильм "Сказ о Петре и Февронии"

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.07.2017 18:42

Показ полнометражного анимационного фильма "Сказ о Петре и Февронии" стартует сегодня в российских кинотеатрах. Посмотреть его можно и в Пскове. Прокат приурочен к десятилетию всероссийского Дня семьи, любви и верности. Его отмечают восьмого июля.

Фильм создан по технологии рисованной анимации. В нем прозвучит новая песня в исполнении народной артистки России Валерии. Бюджет картины составил пять миллионов долларов.

Надежда Прыгина

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