Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.07.2017 18:42

Показ полнометражного анимационного фильма "Сказ о Петре и Февронии" стартует сегодня в российских кинотеатрах. Посмотреть его можно и в Пскове. Прокат приурочен к десятилетию всероссийского Дня семьи, любви и верности. Его отмечают восьмого июля.

Фильм создан по технологии рисованной анимации. В нем прозвучит новая песня в исполнении народной артистки России Валерии. Бюджет картины составил пять миллионов долларов.

Надежда Прыгина