Интервью с председателем Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андреем Агаповым. Смотрите сегодня (6 июля) на канале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.07.2017 17:35

Адекватна ли стоимость квартир в псковских новостройках? И когда разрешится ситуация с городской свалкой? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия 24». Гость студии - председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Смотрите сегодня (6 июля) на канале «Россия 24» в 19.45.