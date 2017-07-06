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Интервью с председателем Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андреем Агаповым. Смотрите сегодня (6 июля) на канале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.07.2017 17:35

Интервью с председателем Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андреем Агаповым. Смотрите сегодня (6 июля) на канале «Россия 24» в 19.45Адекватна ли стоимость квартир в псковских новостройках? И когда разрешится ситуация с городской свалкой? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия 24». Гость студии - председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Смотрите сегодня (6 июля) на канале «Россия 24» в 19.45.

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