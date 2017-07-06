О фестивале исторической реконструкции «Хельга» говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 7 июля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.07.2017 17:27

8 и 9 июля в Псковском районе будет проходить фестиваль исторической реконструкции «Хельга-2017». О программе фестиваля, нововведениях этого года, а также необходимости и значении исторических мероприятий в нашем регионе поговорим в эфире «Стартовой площадки». Гость студии - основатель и организатор фестиваля «Хельга» Василий Мизгирёв.

Слушайте 7 июля с 7.20 на "Радио России-Псков".