Зачем нужны квадрокоптеры, и чем они могут быть опасны? Обсудим в «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» в пятницу (7 июля) с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.07.2017 16:19

C 5 июля в России вступил в силу запрет на использование квадрокоптеров, не прошедших регистрацию. Кстати, исследователи считают, что уже через 20 лет над нашей страной постоянно будут летать 100 тысяч беспилотников. Действительно квадрокоптер такая опасная вещь? Что сегодня можно снимать в Пскове, а что нет? И как ещё используют подобную технику?

Обсудим в "Шoу вежливых людей" в эту пятницу с 17.05 на радиостанции "Маяк-Псков".

