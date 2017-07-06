Псковская полиция раскрыла банду фальшивомонетчиков

В Пскове сотрудники городского УВД раскрыли группу мошенников. Как предполагает следствие, несколько человек сбывали фальшивые монеты под видом денег серебряной чеканки царского времени. В Пскове пострадавший за десять монет отдал сто тысяч рублей.
Правоохранители вычислили мошенников, задержали семь человек, а в ходе обысков обнаружили около пятисот поддельных монет, которые направлены на экспертизу. Предполагаемые мошенники передвигались на легковых автомобилях с московскими номерами. Сами они являются жителями Калмыкии и Астраханской области. Возбуждено уголовное дело. Аналогичные факты мошенничества зарегистрированы и в Великих Луках. По словам начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина, возможно, подозреваемые совершали аналогичные преступления и на территории других субъектов РФ.
Иван Павлов
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