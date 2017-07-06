logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Десантники провели учебный захват аэродрома в Гдовском районе

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 06.07.2017 14:31

Десантники ульяновской бригады ВДВ отработали сегодня захват аэродрома в Гдовском районе. В Смуравьево высадились разведчики на управляемых парашютах Арбалет-2. Они обнаружили основные точки сосредоточения противника, захватили зенитную установку и вызвали огонь авиации.

После бомбовых ударов с воздуха к операции подключились основные силы. Тактическая группа из сорока человек высадилась с вертолетов МИ-8. Десантники захватили склады, узел связи и подавили сопротивление условного противника. Напомним, в Псковской области на базе 76-ой дивизии продолжаются масштабные учения Воздушно-десантных войск. В них участвуют два соединения: 98-я дивизия из Иваново и 31-я бригада из Ульяновска. Сегодня вечером на полигоне Струги Красные пройдут боевые стрельбы.

Андрей Удалов

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Витрум
Радио России Радио Маяк
Россия 24
Авто-трэвл
соавтор
Хлебосол
Kinza
Россия 1
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6