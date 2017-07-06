Десантники провели учебный захват аэродрома в Гдовском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.07.2017 14:31

Десантники ульяновской бригады ВДВ отработали сегодня захват аэродрома в Гдовском районе. В Смуравьево высадились разведчики на управляемых парашютах Арбалет-2. Они обнаружили основные точки сосредоточения противника, захватили зенитную установку и вызвали огонь авиации.

После бомбовых ударов с воздуха к операции подключились основные силы. Тактическая группа из сорока человек высадилась с вертолетов МИ-8. Десантники захватили склады, узел связи и подавили сопротивление условного противника. Напомним, в Псковской области на базе 76-ой дивизии продолжаются масштабные учения Воздушно-десантных войск. В них участвуют два соединения: 98-я дивизия из Иваново и 31-я бригада из Ульяновска. Сегодня вечером на полигоне Струги Красные пройдут боевые стрельбы.

Андрей Удалов