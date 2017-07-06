Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.07.2017 14:41

Число погибших от внешних причин в Псковской области снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили сегодня на заседании администрации региона. Тем не менее наблюдается повышение смертности от случайных отравлений алкоголем. По этой причине за полгода погибли 25 человек, доложил председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. Абсолютным лидером стал Опочецкий район, где рост произошёл с трёх до семи человек.

Андрей Турчак отметил, что ситуация в Опочке схожа с той, что в прошлом году наблюдалась в Острове, и поручил ведомству взять этот вопрос на особый контроль. "По городам мы видим положительную динамику, но это не значит, что работу нужно останавливать", - подчеркнул губернатор. Пыталовский район лидирует по количеству аварий на дорогах. Как рассказал начальник областной ГИБДД Анатолий Ефимов, рост превысил 30% и по количеству ДТП, и по раненым, и по погибшим. Кроме того, более двухсот ДТП, которые произошли в регионе за полгода, связаны с плохой дорожной разметкой и отсутствием заграждений. С сегодняшнего дня началась операция ГИБДД «Автобус». Это связано с увеличением ДТП именно с этим видом транспорта. Сотрудники госавтоинспекции будут выставлять посты, выявлять утомлённых водителей, проверять безопасность и соблюдение правил дорожного движения.

Татьяна Борисова