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В Печорах завершается строительство двух домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.07.2017 13:00

В доме на улице Гагарина возведены стены, начато остекление, на днях планируют подвести здание под кровлю. В доме на улице Мелиораторов рабочие начали отделку фасада и внутренних помещений. Все квартиры будут сдаваться под ключ. В них переедут около ста человек из Печор и района.

Иван Павлов, Тигран Гаспарян

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