В Печорах завершается строительство двух домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья

В доме на улице Гагарина возведены стены, начато остекление, на днях планируют подвести здание под кровлю. В доме на улице Мелиораторов рабочие начали отделку фасада и внутренних помещений. Все квартиры будут сдаваться под ключ. В них переедут около ста человек из Печор и района.
Иван Павлов, Тигран Гаспарян
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Июль 2017
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