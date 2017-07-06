В Печорах завершается строительство двух домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.07.2017 13:00

В доме на улице Гагарина возведены стены, начато остекление, на днях планируют подвести здание под кровлю. В доме на улице Мелиораторов рабочие начали отделку фасада и внутренних помещений. Все квартиры будут сдаваться под ключ. В них переедут около ста человек из Печор и района.

Иван Павлов, Тигран Гаспарян