Жизнь в старом бараке без надежды на переезд. Кто поможет жителям Печор?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.07.2017 12:53

Жители дома на улице Заводской в Печорах особо нуждаются в переезде, которого никак не могут добиться. Их жилище - единственный в округе барак, сохранившийся с советских времён. Остальные - уже давно расселили и снесли. Жильцам же этого дома, судя по всему, надеяться не на что.

Районная администрация постановила снять людей с очереди на получение другого жилья, аргументируя это тем, что метража на всех по нормативам вполне хватает. А что до условий, так в 2009 году в доме был капитальный ремонт. То, что сейчас пол под ногами людей проваливается и потолок провисает, чиновников, видимо, ничуть не смущает, как и то, что от работы с муниципальным жильем отказываются все управляющие компании. С просьбой прокомментировать ситуацию «Вести-Псков» обратились в администрацию Печорского района с официальным запросом. Ответа пока не последовало

Надежда Прыгина

