В Пскове осужден полицейский, проигнорировавший сообщение об изнасиловании ребенка

В Пскове за злоупотребление должностными полномочиями осуждён полицейский. Его обвинили в укрывательстве особо тяжкого преступления. Как установил региональный Следственный Комитет, правоохранитель знал, что над ребёнком совершено насилие. Подросток сам рассказал об этом в полиции. Но никаких действий там не предприняли. Из-за чего ребенок вновь чуть было не стал жертвой педофила, который, как оказалось, уже отбывал наказание за подобное преступление.
Виктор Парфёнова. Кирилл Мосин
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Июль 2017
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