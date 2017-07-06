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В Пскове осужден полицейский, проигнорировавший сообщение об изнасиловании ребенка

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.07.2017 12:40

В Пскове за злоупотребление должностными полномочиями осуждён полицейский. Его обвинили в укрывательстве особо тяжкого преступления. Как установил региональный Следственный Комитет, правоохранитель знал, что над ребёнком совершено насилие. Подросток сам рассказал об этом в полиции. Но никаких действий там не предприняли. Из-за чего ребенок вновь чуть было не стал жертвой педофила, который, как оказалось, уже отбывал наказание за подобное преступление.

Виктор Парфёнова. Кирилл Мосин

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