Перевозка детей до 7 лет - только в детском кресле. Каких еще изменений ждать водителям?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.07.2017 12:27

С 10 июля детей до семи лет можно будет перевозить в автомобиле только в детском кресле. Таково очередное постановление правительства. В то же время детей от семи до двенадцати лет можно будет перевозить в машине без использования специальных устройств, правда, только на заднем сидении. На переднем - детское кресло обязательно для всех.

Пока инспекторы ГИБДД в Пскове проводят рейды по действующим правилам. За этот месяц задержано 67 таких нарушителей. Сумма штрафа не меняется - это три тысячи рублей. При своевременной оплате она уменьшается на половину.

Ещё одно изменение коснётся родителей, которые оставляют детей одних в припаркованных автомобилях. Как сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД по городу Пскову Юлия Федорова, будет запрещено оставлять без присмотра в припаркованном автомобиле ребенка до семи лет. Также она отметила, что в Пскове уже происходили случаи, когда инспекторы ДПС освобождали задыхающегося ребенка из закрытого оставленного на стоянке автомобиля.

Кроме того в ходе массовых рейдов инспекторы штрафуют за разговоры по мобильному телефону во время движения. Эти нарушения они обязательно фиксируют на видео. Иначе их трудно доказать в суде. Штраф по этой статье - полторы тысячи рублей.

Иван Павлов

