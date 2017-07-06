Лошади и песни под гитару… Детский походный лагерь появился на псковском ипподроме

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.07.2017 12:02

Основам верховой езды и общению с лошадьми учатся воспитанники «Детской деревни-SOS» в походном лагере на псковском ипподроме. К ним присоединились кадеты из отряда при храме Александра Невского. Целую неделю, а именно столько длится здесь смена, дети живут в палатках, разводят костер, готовят пищу. Впечатлений так много, что многие из ребят хотят сюда вернуться ещё.

Татьяна Борисова, Владимир Шагапов