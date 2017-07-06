logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков

Лошади и песни под гитару… Детский походный лагерь появился на псковском ипподроме

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 06.07.2017 12:02

Основам верховой езды и общению с лошадьми учатся воспитанники «Детской деревни-SOS» в походном лагере на псковском ипподроме. К ним присоединились кадеты из отряда при храме Александра Невского. Целую неделю, а именно столько длится здесь смена, дети живут в палатках, разводят костер, готовят пищу. Впечатлений так много, что многие из ребят хотят сюда вернуться ещё.

Татьяна Борисова, Владимир Шагапов

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Радио России Радио Маяк
Витрум
Хлебосол
Kinza
Авто-трэвл
Россия 1
соавтор
Россия 24
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6