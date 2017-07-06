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Псковский автогонщик стал первым в своем классе на чемпионате России

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.07.2017 11:48

Псковский автогонщик Александр Горланов вместе с калининградцем Дмитрием Мячиным стали первыми в своём классе на пятом этапе чемпионата России. В абсолютном зачёте они заняли шестое место. Проходили гонки в Карелии.

Участвовали шестьдесят четыре экипажа. Спортсмены преодолели пятьсот километров трассы, сто тридцать из которых - скоростные участки.

Надежда Прыгина

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