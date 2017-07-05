Псковские депутаты предложили передать обеспечение лекарствами орфанных больных на уровень Федерации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.07.2017 21:04

Псковская делегация принимает участие в совместном заседании Парламентских ассоциаций Северо-Запада, Дальнего Востока и Забайкалья. Встреча проходит в Благовещенске. Наш регион представляет спикер областного собрания Александр Котов.

Сегодня он выступил перед собравшимися с проектом изменений в Федеральный закон об охране здоровья. Инициативу псковских депутатов о передаче полномочий по обеспечению орфанных больных лекарствами и спецпитанием на уровень Федерации коллеги поддержали единогласно. Только в этом году на Псковщине из регионального бюджета на эти цели было направлено более двухсот семидесяти миллионов рублей.

Надежда Прыгина