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Псковские депутаты предложили передать обеспечение лекарствами орфанных больных на уровень Федерации

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.07.2017 21:04

Псковская делегация принимает участие в совместном заседании Парламентских ассоциаций Северо-Запада, Дальнего Востока и Забайкалья. Встреча проходит в Благовещенске. Наш регион представляет спикер областного собрания Александр Котов.

Сегодня он выступил перед собравшимися с проектом изменений в Федеральный закон об охране здоровья. Инициативу псковских депутатов о передаче полномочий по обеспечению орфанных больных лекарствами и спецпитанием на уровень Федерации коллеги поддержали единогласно. Только в этом году на Псковщине из регионального бюджета на эти цели было направлено более двухсот семидесяти миллионов рублей.

Надежда Прыгина

 

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