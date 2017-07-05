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Общественники проверили психиатрическую больницу в Богданово

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.07.2017 21:37

Общественники побывали сегодня в психиатрической больнице в Богданово. Там состоялось заседание Общественного совета при Комитете здравоохранения. Напомню, такое внимание к медучреждению связано с рядом статей в СМИ, в которых, в частности, говорилось о том, что в больнице не хватает лекарств, памперсов и пижам. Причем говорят об этом якобы сами сотрудники психбольницы.

Екатерина Давыдова, Юрий Ильин

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