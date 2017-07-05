Общественники проверили психиатрическую больницу в Богданово

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.07.2017 21:37

Общественники побывали сегодня в психиатрической больнице в Богданово. Там состоялось заседание Общественного совета при Комитете здравоохранения. Напомню, такое внимание к медучреждению связано с рядом статей в СМИ, в которых, в частности, говорилось о том, что в больнице не хватает лекарств, памперсов и пижам. Причем говорят об этом якобы сами сотрудники психбольницы.

Екатерина Давыдова, Юрий Ильин