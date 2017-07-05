Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.07.2017 18:08

Сегодня в Псковском районе перевернулся автобус с паломниками. На место происшествия оперативно выехал начальник ГИБДД Псковской области Анатолий Ефимов. Как выяснилось, транспорт перевернулся, когда стоял на обочине, из-за сползания грунта. Пострадавших нет. Двадцать восемь паломников продолжили свой путь на другом автобусе.

Кирилл Радион