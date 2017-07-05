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Интервью с начальником областного Гидрометцентра Талой Нещадимовой смотрите сегодня (5 июля) на канале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.07.2017 17:45

Интервью с начальником областного Гидрометцентра Талой Нещадимовой смотрите сегодня (5 июля) на канале «Россия 24» в 19.45Каким запомнят лето-2017 жители Псковской области? Как проходит рабочий день синоптика, и от каких факторов зависит точность прогноза погоды? Об этом и не только в интервью на телеканале «Россия 24». Гость студии - начальник областного Гидрометцентра Тала Нещадимова.

Смотрите сегодня (5 июля) на канале «Россия 24» в 19.45.

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