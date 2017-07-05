В санаторном отделениии Детской областной больницы появились дополнительные места

Сейчас здесь могут принять до сорока маленьких пациентов со всей области. Здравница работает круглый год. Но в летнее время санаторий особенно востребован. Поэтому к бесплатным добавились платные места.
Ребята не только отдыхают, но и получают полный курс лечения. Все процедуры, а это массаж, магнитотерапия, лечебная физкультура, грязелечение, направлены, в том числе, и на укрепление иммунитета детей. Питание здесь шестиразовое, в меню - кислородные коктейли, минеральная вода и полезные фито-чаи. Всё под присмотром и по рекомендации врачей и воспитателей. Обязательно - ежедневневные прогулки в сосновом лесу на территории санатория. Оздоровительная программа сочетается с культурно-развлекательной. Для детей есть специальная комната отдыха.
Татьяна Борисова
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Июль 2017
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