Международный православный крестный ход прибыл сегодня в Псков

Сегодня в Псков прибыл международный православный крестный ход, посвящённый столетию начала подвигов новомучеников Церкви Русской. Двадцать седьмого мая паломники из Белоруссии, России и Украины вышли из Могилёва от храма Царственных страстотерпцев и преодолели пешком более пятисот километров.
По пути совершали соборную молитву и делали остановки в Невеле, Великих Луках, Локне, Дедовичах, Дно, где проводили регулярные молебны. Во главе шествия - крест с частицей мощей святителя Тихона, Партиарха Всероссийского. Также на протяжении всего пути участники несут большую икону "Святых царственных страстотерпцев" - членов царской семьи Романовых - написанную специально для этого крестного хода и древнюю икону святителя Николая с частицей мощей святого. Добавлю, крестный ход был организован по инициативе православных мирян, пожелавших пройти с молитвой по пути, который сто лет назад преодолел царский поезд перед отречением Николая Второго от престола.
Ирина Коваленко
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