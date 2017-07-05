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Принят новый приказ об ОДН. Каких изменений ждать? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (5 июля) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.07.2017 16:29

Принят новый приказ об ОДН. Каких изменений ждать? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (5 июля) в 18.10Общедомовые нужды жильцов многоквартирных домов. Споры о размере платы за них не утихают уже много месяцев. С принятием нового приказа об утверждении нормативов на ОДН, по словам специалистов, плата снизится.

И, как сказала представитель Расчетного центра Пскова Ольга Зарипова, в июле мы получим уже «гладкие квитанции». На сколько реально снизится плата за ОДН и чего еще ждать собственникам жилья? Обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (5 июля) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

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