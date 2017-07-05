Чем занять ребенка во время летних каникул? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 6 июля с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 05.07.2017 16:03

Во время летних каникул дети разъезжаются по бабушкам и оздоровительным лагерям. Но это не означает, что в родном населенном пункте ребенку нечего делать. О том, чем занять школьника летом, что сделать, чтобы он не болтался без дела и не скучал, поговорим в прямом эфире на «Стартовой площадке»!

В студию «Радио России - Псков» придет учитель физики и роботехники Владимир Колпаков.

Слушайте 6 июля с 7.20. Телефон прямого эфира 66-27-47.