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Возбуждено уголовное дело по факту избиения пьяным пациентом фельдшера скорой

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Категория: Вести-Псков
Создано 05.07.2017 14:18

В Великих Луках задержан подозреваемый в нападении на врача скорой помощи. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили сегодня в следственном комитете.

По предварительным данным, вечером второго июля бригада скорой прибыла по вызову к одному из увеселительных заведений. Там обнаружили находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину с телесными повреждениями и приняли решение о его госпитализации. По пути в больницу пациент умышленно, из хулиганских побуждений нанес старшему врачу бригады удар ногой в бедро. Когда машину остановили, он выбежал вслед за пострадавшей и ударил ее второй раз ногой в область груди. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Кирилл Радион

 

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